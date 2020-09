Zwarte piet komt er niet meer in op Zwolse basisscholen: ‘Een sterk signaal’

De afspraak geldt voor de scholen van onderwijsbesturen Catent, Florion, Vivente en OOZ in Zwolle, plus de Jenapleinschool en de Vrije School Zwolle. Florion en OOZ hebben ook basisscholen in andere gemeenten en ook die houden zich aan de nieuwe afspraak.

Plezier

‘Het is belangrijk dat álle leerlingen en ouders zich welkom voelen op school’, zo stellen de scholen in een persbericht, ‘en dat alle leerlingen en ouders plezier beleven aan het sinterklaasfeest. Zwarte piet zou dat dat plezier in de weg kunnen staan’. En: ‘Elke school bepaalt overigens zelf of er roetveeg-, regenboog-, stroopwafel- of andere pieten op school komen’.

Poll Zwolse scholen stoppen met zwarte piet, een goed besluit? Ja, scholen moeten het goede voorbeeld geven

Nee, dat doet afbreuk aan de sinterklaastraditie

Laat elke school het zelf beslissen Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Zwolse scholen stoppen met zwarte piet, een goed besluit? Ja, scholen moeten het goede voorbeeld geven (30%)

Nee, dat doet afbreuk aan de sinterklaastraditie (54%)

Laat elke school het zelf beslissen (16%)

Christelijke basisschool De Ichthus aan de Zwarteweg besloot vorig jaar al om afscheid te nemen van zwarte piet, vertelt directeur Stefan van der Worp.

Hoe is dat gegaan?

,,We merkten dat het leefde bij ouders, enerzijds waren er ouders die de traditie wilden behouden en anderzijds ouders die zeiden: ‘wat maakt het uit hoe piet eruit ziet‘. We hebben besloten om de discussie aan te gaan binnen het team en management, en uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we moesten overstappen op de roetveegpiet."

En beviel het?

,,Het ging heel erg goed. Zodra het besluit genomen was, viel de discussie weg. En echt, voor de kinderen maakte het geen verschil. Piet is piet, zolang-ie maar een leuk pakje aanheeft. Een van de vragen was: hoe gaan we dat doen met de herkenbaarheid? Uiteindelijk heeft mijn eigen vriendin voor piet gespeeld, samen met een kennis. Dat soort dingen lost zich uiteindelijk wel op."

Wat vindt u van het gezamenlijke besluit van de schoolbesturen?

,,Ik ben er blij mee, omdat het een krachtig statement is. Zo maak je heel breed duidelijk dat we een stad met en voor iedereen zijn. We vinden het belangrijk dat niemand in Zwolle zich buiten spel gezet voelt. In feite geven we de discussie die landelijk al een bepaalde richting op gaat, een zetje."

Maar het ontneemt scholen wel de mogelijkheid tot een eigen discussie, zoals bij uw school vorig jaar.

,,Ja, misschien wel. Tegelijkertijd ontzorgt het de scholen ook; het besluit is genomen. Maar dat betekent niet dat je moet stoppen met luisteren, en je moet altijd in gesprek blijven met ouders die er anders over denken. En gelukkig hebben scholen de ruimte om invulling te geven aan het sinterklaasfeest en de rol van de pieten, of dat nu bruine pieten, roetveegpieten of grijze pieten zijn. Je werkt samen toe naar piet 2.0.”

Volledig scherm Directeur Stefan van der Worp van basisschool De Ichthus © eigen foto