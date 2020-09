Zwarte piet komt er niet meer in op Zwolse basisscholen

De afspraak geldt voor de scholen van onderwijsbesturen Catent, Florion, Vivente en OOZ in Zwolle, plus de Jenapleinschool en de Vrije School Zwolle. Florion en OOZ hebben ook basisscholen in andere gemeenten en ook die houden zich aan de nieuwe afspraak.

Plezier

‘Het is belangrijk dat álle leerlingen en ouders zich welkom voelen op school‘, zo stellen de scholen in een persbericht, ‘en dat alle leerlingen en ouders plezier beleven aan het Sinterklaasfeest. Zwarte piet zou dat dat plezier in de weg kunnen staan‘. En: ‘Elke school bepaalt overigens zelf of er roetveeg-, regenboog-, stroopwafel- of andere pieten op school komen‘.