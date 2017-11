Zwartepietendiscussie barst los in Zwolle: ‘Ze moeten je doodschieten als wilde zwijnen’'

videoZe gooide gisteren, samen met medestudenten van ArtEz, de knuppel in het Zwolse hoenderhok door op te roepen tot een protestactie tegen de zwarte pieten in de Mega Sint Show in Theater Odeon op 29 november waarmee de rauwe zwartepietendiscussie weer losbarstte.

De vierdejaars student theaterdocent Vera Vogel uit Kampen is toch wel onder de indruk van alle commentaren.

Je hebt, vooral op social media, nogal wat over je heen gekregen hè? ,,Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Ik volg de discussie al wat langer, dus ik vermoedde wel dat het heftig zou worden. Maar vanmorgen schrok ik wel toen ik berichten op Facebook las als ‘ze moeten je doodschieten als wilde zwijnen’. Vlak daarna ging de deurbel en dan schiet het toch even door je hoofd: ‘Wie is dat?’.”

Mensen pijn doen

Vogel vindt dat het tijd wordt om zich uit te spreken. ,,Ik voel me er al langer niet goed bij en vind dat ik dat uit moet spreken. Het niet over moet laten aan mensen die dagelijks met racisme te maken hebben. Als het mensen pijn doet, dat kinderen met een kleurtje worden uitgescholden voor zwarte piet, dat moet je toch niet willen?''

,,Bovendien is het racisme. De VN, de Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens hebben zich allemaal uitgesproken tegen het gebruik van zwarte piet. De knecht komt voort uit ons koloniale verleden. Zwarte piet hoort niet in Zwolse Theaters thuis. Dat is een gesubsidieerde instelling en moet van iedereen zijn.”

Druk op theaters

Met het aansnijden van de discussie hebben Vogel en de andere studenten heel wat los gemaakt. Dat willen ze niet uit de weg gaan. ,,Daarom gaan we ons ook bezighouden met de invulling van het Club Cele-debat op 24 november. Het is goed om met diverse partijen van gedachten te wisselen. En we blijven druk uitoefenen op Zwolse Theaters om de voorstelling te cancelen.''

,,Als dat niet gebeurt gaan we 29 november voor de deur van Odeon protesteren. Een stil, visueel protest. Met spandoeken en andere visuele zaken, maar we gaan niet schreeuwen of lawaai maken. We hebben respect voor de omgeving en andere mensen maar willen laten zien dat er ook een ander geluid is.”

Confrontatie

Of ze dat zaterdag ook bij de Sinterklaasintocht zullen doen, laat Vogel voorlopig in het midden. ,,Misschien moeten we ons ook wel daar uitspreken, bij die intocht. Het is in elk geval niet zo dat we daar niet voor gekozen hebben om de directe confrontatie uit de weg te gaan. Die durf ik wel aan.”

Directeur Zwolse Theaters Hilko Folkeringa vindt niet dat hij ‘te snel overstag is gegaan’ door te zeggen dat er volgend jaar in elk geval geen traditionele pieten meer in zijn theater optreden. ,,Het is niet dat ik zwicht voor de actie van vijf studenten”, zegt hij.

Quote Onze pieten heten niet Zwarte Piet, het zijn geen onderdanen van de sint, maar hippe, stoere mensen zonder de oorringen, dikke, rode lippen, de roe of de juten zak van Sinterklaas. producent Alex Mensen ,,Dit wordt inmiddels breder gedragen dan alleen hun standpunt. Wij hebben dit natuurlijk ook intern besproken na mijn aantreden twee weken geleden en willen een theater voor iedereen zijn, dus ook voor de mensen die zich niet fijn voelen bij zwarte piet. Maar ik ga deze show niet cancelen. Die zaal is verhuurd, de show is uitverkocht, er komen 900 kinderen en hun ouders of grootouders en we hebben het ook aangekondigd in ons programma-overzicht en er dus onze naam aan verbonden. Maar we willen wel een podium bieden aan de discussie en samen met Zwollenaren zoeken naar een alternatief in de toekomst.”

Overstressen

Ook producent Alex Mensen ziet niets in cancelen en heeft al het nodige aan aanpassingen gedaan. ,,Onze pieten heten niet Zwarte Piet, het zijn geen onderdanen van de sint, maar hippe, stoere mensen zonder de oorringen, dikke, rode lippen, de roe of de juten zak van Sinterklaas. Ik snap ook best dat mensen moeite hebben met het stereotype, maar wil het nu niet verder laten oplaaien.''

,,Het moet een feest voor zoveel mogelijk mensen zijn dat leuk is en blijft. Verandering is niet per se slecht, maar we moeten dat niet gaan overstressen. Als alle partijen, voor- en tegenstanders hun handen ineenslaan en samen met een plan komen als ‘over tien jaar willen we het ongeveer zo hebben’ dan lijkt me dat beter dan deze versplinterde acties en ad hoc-besluiten.”