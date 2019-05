Zwartrijder zwaait met mes in Zwolse trein en wordt na twee keer taseren gepakt door politie

Nieuwe Weeshuis­pas­sa­ge in Zwolle moet iets minder zwart dan de architect wil

17:13 De ‘nieuwe’ zuidelijke Weeshuispassage in de binnenstad van Zwolle lijkt een stuk dichterbij. De welstandcommissie van de gemeente is enthousiast over de plannen, maar nog niet helemaal tevreden. Het grootste pijnpunt is de zwarte kleur die de overhand heeft aan het nieuwe ‘Vliegerplein’ bij brasserie het Vliegerhuys.