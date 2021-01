Zwartrijders vallen controleurs aan op station Zwolle

video Avondklok­rel­len in Zwolle: ME’ers vegen centrum leeg, tientallen arresta­ties

25 januari Nog voor de vlam echt in de pan sloeg, heeft de politie maandagavond de binnenstad van Zwolle schoongeveegd. Honderden demonstranten verzamelden zich in de loop van de avond rond de Melkmarkt en de Grote Markt. Toen ze begonnen met vuurwerk afsteken en stenen gooien, greep de ME in. Tientallen mensen zijn aangehouden.