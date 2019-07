Zweetdruppelkaart in Zwolle is de logische opvolger van de nattevoetenkaart

De afgelopen jaren is Zwolle al druk bezig geweest met het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatveranderingen. Met gespecialiseerde software is te zien wat de gevolgen zijn van allerlei scenario's zoals extreme hitte, droogte en extreme regenval. Al die uitkomsten staan op de Zwolse klimaatatlas. ,,Maar we willen ook graag de berekeningen die met deze software gemaakt zijn, toetsen aan de ervaringen van de inwoners. De ingestuurde gegevens worden niet opgenomen in de klimaatatlas, want iedereen gebruikt een andere thermometer en het maakt nogal wat uit of je de temperatuur in de zon of in de schaduw meet", zegt woordvoerder Marieke Stenfert van de gemeente. ,,Maar de waarnemingen van de inwoners helpen wel om meer inzicht te krijgen. Mensen kennen hun omgeving immers zelf het beste."