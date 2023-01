Zwemmen door de Zwolse grachten: CitySwim keert terug (en eerder dan verwacht)

Vijf maanden uit huis door gassen, oproep aan verhuurder met 2500 huizen: ‘Controleer hele bestand’

Bijna een half jaar ontbreekt de toedracht van en de oplossing voor een te hoog gehalte formaldehyde - een kankerverwekkend gas - in huurwoningen van woonstichting Vechthorst in Dalfsen. De hele gemeenteraad maakt zich zorgen en eist duidelijkheid van de verhuurder, actief in Dalfsen en Staphorst. ‘De gezondheidsrisico's zijn onvoldoende in beeld.’

7:20