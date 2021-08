Zwemmen tussen de ganzenpoep in Zwolle, ‘we komen hier elke week’

Update Flatbewo­ners Zwolle ontvluch­ten pand vanwege brand: meerdere personen naar ziekenhuis

11 augustus Bewoners van een flatgebouw aan het Straussplein in Zwolle zijn vanavond hun pand ontvlucht vanwege een brand. Twee personen en een kind zijn met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat de brandweer metingen had verricht om te kijken of het weer veilig was, konden de meeste bewoners terugkeren naar hun woning.