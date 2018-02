Geen gemeentelijke steun voor een subtropisch zwemparadijs, dierentuin of tweede amusementshal, wel volop ruimte voor tijdelijke en vernieuwende evenementen. Dat stelt het Zwolse college naar aanleiding van een extern onderzoek naar de vrijetijdssector en een onderzoek van de Stentor over de vraag welke publiekstrekkers Zwolle nog kan gebruiken.

Uit de peiling van de Stentor waarbij 2700 mensen hun mening gaven, bleek dat een 'spannend' zwembad node gemist wordt. De stad heeft diverse zwembaden waaronder het relatief nieuwe De Vrolijkheid, maar voor een subtropisch zwemparadijs moet de Zwollenaar de regio in.

Subsidie

Het college heeft de peiling van de Stentor betrokken bij het nieuwe 'leisurebeleid' in de stad maar wil geen gemeentelijk geld steken in zo'n zwemparadijs. 'De ervaring leert dat er een subsidie nodig is voor de exploitatie. Zwolle zal daarin niet meegaan en laat het aan de markt of en hoe een subtropisch zwemparadijs in Zwolle haalbaar is of niet'. Hetzelfde geldt voor een dierentuin. Een onderzoeksbureau kwam met die suggestie op de proppen. Het college voelt evenmin voor een tweede amusementshal. En een tweede bioscoop, zoals geopperd door het onderzoeksbureau, is wat de gemeente betreft nog lang niet aan de orde.

Meer enthousiasme toont het college voor vernieuwende tijdelijke initiatieven. Die kunnen rekenen op warme steun. Als voorbeelden worden genoemd het Haunted Hause dat in de afgelopen herfstvakantie in de Sassenpoort werd ingericht, de activiteiten van Hiawatha in de gracht en de verstoppertjesarena op sportpark De Marslanden.

Kansen