Zwemschool Akwaak in Zwolle, Zutphen en Wapenveld failliet, honderden kinderen en ouders in onzekerheid

Café op slot, alleen terras open: De Gezellig­heid in Zwolle neemt drastisch besluit. ‘Mensen luisteren niet’

11:33 De deuren van Café de Gezelligheid in Zwolle zijn tot nader order gesloten. De eigenaren zien zichzelf als politieagent achter klanten aanlopen en vrezen boetes of erger. Het terras blijft wel gewoon geopend, maar binnen komt er geen klant meer in. Ook bij andere horecazaken in Zwolle leeft ergernis over hun nieuwe rol als controleur, in plaats van gastheer of -vrouw.