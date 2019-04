Zwemvaardigheid van kind kan achteruit hollen bij onvoldoende oefening

Blijdschap rond eerste stap ‘nieuw’ Broe­renkwar­tier in Zwolle

11:00 Betrokkenen bij het Broerenkwartier in Zwolle kunnen niet wachten tot de schop in de grond gaat. De plannen met de Weeshuispassage-Zuid, die de Stentor zaterdag toonde, worden enthousiast ontvangen. ,,We hebben zo vaak met de handen in het haar gezeten over dit gebied’’, zegt Gerard van Dooremolen van ondernemersvereniging Citycentrum.