Zwermen parende kevers vallen massaal op wandelaars langs de IJssel: ‘We worden aangevallen’

Maandagavond rond half elf, net voor het slapengaan, nog even een wandeling over de IJsseldijk in Schelle. Ter hoogte van fietspontje ’t Kleine Veer versnelde deze verslaggever haar wandeltempo tot een hardlooppas, vanwege zoemende, pluizige, rondvliegende insecten. Een jong stelletje fietste luid gillend over de dijk: ,,Ieeeh, wat is dit? We worden aangevallen!’’