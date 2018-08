Zweten voor opbouw van de Zwolse Zomerkermis

De Melkmarkt en de Grote Markt staan vol met wagens die klaar zijn om omgetoverd te worden tot attractie. Rick Mensink, coördinator uitvoering Zwolse Zomerkermis namens de gemeente, leidt het in goede banen. Het is een flink gepuzzel blijkt wel.

Lopend door de straat wordt hij om de paar meter aan zijn mouw getrokken voor een vraag. ,,Er is veel dynamiek tussen de exploitanten en ondernemers. ,,De horeca moet een deel van hun terras afstaan, net zoals tijdens de markt", geeft Mensink aan. ,,Als donderdag alles is opgebouwd kijken we hoeveel wij daarvan kunnen teruggeven."

,,Het is krap in de straten dus we moeten afstemmen met elkaar", zegt exploitant Arnold Por. In de straat wanneer normaal alleen leveranciers doorrijden moeten nu alle exploitanten hun attracties en kramen plaatsen. ,,De maten hebben we gekregen waardoor we een goede tekening konden maken om alles te plaatsen", zegt Mensink.

Nostalgie

De opbouw van de kermis zorgt al voor een nostalgisch gevoel volgens Por. ,,Sinds 2011 of heb ik weer de rups. De attractie verdween uit beeld toen er snellere attracties kwamen. Nu zie je opa's en oma's elkaar hier hebben ontmoet. Als de eerste bakjes er liggen zie je ze al kijken: 'Oh komt er nu een doek op, wat leuk'. Zij zeggen tegen de kinderen dat ze er echt in moeten, omdat het zo leuk was!"

Laatste moment

Een aantal attracties wordt pas op het laatste moment opgebouwd. Op het Rodetorenplein moet de grootste attractie nog komen: de achtbaan 'Supermouse'. Om dit te realiseren moet het Stadsstrand een deel van het terras afstaan. ,,We gaan morgen dicht zodat de achtbaan gebouwd kan worden", zegt Nynke van Lonkhuijzen van de horecagelegenheid. ,,Het strand mag blijven liggen, maar de stoeltjes kunnen we niet neerzetten."

De Booster MaxXx staat ook pas op het laatste moment. ,,Die draait nu nog in Sneek", zegt exploitant Voer. ,,Hij is van mijn zoon en komt donderdag op vrijdagnacht. 's Morgens om zes gaat hij bouwen en is dan om één uur 's middags klaar. Dan moet het wel lopen zoals het lopen moet." Wanneer de attractie is opgebouwd is de kermis al begonnen. Vrijdag mogen de kramen om twaalf uur open. De officiële, en volgens Mensink spectaculaire, opening is om drie uur. De kermis is te bezoeken tot en met 19 augustus.