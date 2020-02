Zwitserse monteur maakt kapotte straatverlichting in Overijssel

De storing in de straatverlichting in een deel van Overijssel en Drenthe is volgens netbeheerder Enexis voorbij. Sinds zaterdagavond gingen op verschillende plekken de lantaarnpalen niet aan.

Een oplossing was niet snel voorhanden. Een centrale zender in een transformatorstation in Zwolle die ervoor zorgt dat lantaarnpalen op tijd aan en weer uit gaan had het begeven. Daardoor brandden duizenden lantaarnpalen in onder meer Kampen, Zwolle, Meppel en Deventer ’s avonds niet, of stonden ze juist de hele dag aan.

,,We zijn hier met onze monteurs de afgelopen dagen fulltime mee aan het werk geweest’’, zegt woordvoerder Bob Winckels van Enexis. ,,Het was technisch best complex.’’ Er kwam speciaal een deskundige uit Zwitserland over. ,,Hij heeft ons met zijn expertise en met onderdelen kunnen helpen.’’

Uiteindelijk bleek dat er in de centrale zender kortsluiting op de printplaat en de zekeringen was ontstaan. ,,Het punt is eigenlijk dat het systeem zo betrouwbaar is’’, zegt Winckels, ,,dat we de laatste jaren te weinig vlieguren hebben gemaakt om lastige problemen op te lossen. Een gevolg is dat kennis verschraalt.’’