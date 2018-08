Zwoegen op Mont Ventoux voor KWF en lokaal Zwols doel

,,Met z'n vieren hebben we de boel op poten gezet. We hebben trainingen gevolgd op de Veluwe, ons voorbereid qua voedingspatroon. Er was zelfs de mogelijkheid tot een medische keuring." Zondag werd, om het bergop fietsen maar een beetje in de benen te krijgen, nog drie keer de Holterberg bedwongen. ,,We willen goed voorbereid zijn, maar de meeste van ons hoeven echt geen toptijd neer te zetten. De fun factor is ook belangrijk. En het gaat ons er vooral om dat we de top bereiken."