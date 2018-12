Zwoel, Frans feestje uit Zwolle slaat aan en verhuist naar Amsterdam

Wie is Gainsbourg, Hans?

Stroeve (55): ,,Weet je dat niet? Schaam je! Serge Gainsbourg is de man achter Je t’aime, het meest zwoele liedje ooit. Hij zong het samen met Jane Birkin. Of zoals ze in Frankrijk zeggen: Jane Birkín. Het nummer werd overigens in eerste instantie ingezongen door zijn eerdere vriendin Brigitte Bardot’’.

Oké, sorry. Is het een Swinger Party?

,,Nee, man! Het draait om gezellig samenzijn onder genot van Franse kaas, Franse wijn en Franse muziek. We hebben het drie keer in Zwolle georganiseerd, de laatste editie was in september op de Nieuwe Markt. Het was erg druk, kennelijk zijn er nog veel liefhebbers van Frans vinyl’’.

LP’s?

,,Vinyl klinkt beter. Het concept slaat aan in ieder geval, tot mijn verbazing. Ik wilde het bijvoorbeeld ook uitproberen in sterrenrestaurant Bij Jef op Texel. Jef zelf zag er weinig heil in, maar de mensen hingen met hun benen uit zijn ramen’’.

Volledig scherm Een abri met de aankondiging van het Zwolse feestje in Amsterdam. © Eigen foto

Dus, dachten jullie, dit concept rollen we uit?

,,Precies. Omdat onze steunkleur rood is, dachten we aan Amsterdam. Daar woont ook Guuz Hoogaerts, mijn collega DJ Guuzbourg. Hij is net als ik Gainsbourgfanaat. Guuz is in het dagelijks leven eindredacteur van Jinek. Hij zag het ook zitten en we vonden in Level Eleven bij Amsterdam CS de perfecte locatie, je kijkt over de hele stad uit. Zwollenaren kunnen overigens voor een fijn prijsje meerijden met onze bus’’.

Vanwaar jouw fascinatie over Gainsbourg?

,,Hij intrigeerde mij omdat de mooiste vrouwen ter wereld op hem vielen terwijl hij spuuglelijk was. Doordat ik veel over hem las, leerde ik dat Gainsbourg een muzikale grootheid was. Hij produceerde ook disco-, punk- en reggaemuziek. Dat hij een recalcitrante man was, sprak me ook aan. Ik heb inmiddels veertig LP’s en twintig boeken van- en over hem’’.

Je klinkt heel enthousiast, Hans. Overweeg je al om jouw achternaam te veranderen in Stroevé?

,,Ja, en mijn voornaam in Frans’’.