Zwolfje (PEC Zwolle) wint NK en is de leukste mascotte van Nederland

Zwolfje, de mascotte van PEC Zwolle, heeft vandaag in Tilburg het Open NK Mascotte 2019 gewonnen. Hoewel onzichtbaar, was dit de prestatie van de 32-jarige Denny Wolf uit Zwolle. Hij slaagde er verkleed als Zwolfje als beste in om het publiek massaal te laten juichen.

,,Het is echt topsport. Het is enorm warm en benauwd in zo’n pak. Je hebt geen zicht. En om de gebaren van zo’n mascotte tot uitdrukking te laten komen, moet je het allemaal een beetje extra en overdreven doen. Mascotte zijn is niet simpelweg een pak aantrekken, je moet je pak zijn”, zegt Denny Wolf. Hij had zelf niet verwacht te winnen. ,,Als je dan 2 uur rijden van huis bent dan denk je dat de mascotte van Willem II daar wel een thuiswedstrijd zal spelen, maar als je dan in de slotronde het publiek ‘Zwolfje! Zwolfje!’ hoort roepen, dan doet je dat wel wat”.

Basketball

Denny Wolf (‘Ja ik heb met deze mascotte mijn naam wel mee. Mijn roeping lijkt het’ ) is pas sinds een jaar Zwolfje. Na het vertrek van een voorganger gingen ze bij PEC Zwolle op zoek naar de man in het pak van de mascotte van Landstede Basketball. ,,Daar hadden ze me in gezien. Toen ik dat hoorde heb ik me gemeld en kreeg ik de baan. Naast Zwolfje ben ik dus ook de mascotte van Landstede”.

Zelf gewonnen