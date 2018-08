Zwolle aan de slag met hiaten in digitale beveiliging

De manier waarop de gemeente Zwolle vorig jaar is omgegaan met de beveiliging van digitale informatiesystemen, was onder de maat. Dit kwam deels door ziekte en werkdruk. De lokale overheid werkt aan een verbeterplan, maar verzekert dat gegevens van burgers en bedrijven niet in gevaar zijn geweest.

Gemeenten moeten zich elk jaar verantwoorden over de manier waarop ze zijn omgegaan met de veiligheid van hun informatiesysteem.

Sinds vorig jaar wordt gebruik gemaakt van een nieuwe systematiek, genaamd Ensia. Uit de evaluatie hiervan blijkt dat Zwolle steken heeft laten vallen. Zo was in 2017 de beveiliging van Suwinet niet volledig op orde. Met dit systeem delen gemeenten met andere overheidsinstanties informatie over burgers. Ook bij twee DigiD-aansluitingen zijn de normen niet gehaald. De beveiliging van het veelgebruikte digitaal loket was wel op orde. Om welke twee DigiD-aansluitingen het dan wél gaat, is volgens de lokale overheid vertrouwelijke informatie.

Geen beperkingen

Vraag is wat deze hiaten betekenen voor de veiligheid van gegevens van Zwolse burgers. Niets, verzekert een gemeentewoordvoerder. ,,De evaluatie over 2017 heeft opgeleverd dat er geen beperkingen zijn ten aanzien van beveiliging van gegevens van burgers en bedrijven. Het gaat hier om de hoogte van de aansprakelijkheidsbedragen in de contracten met de softwareleveranciers."

Mocht er een datalek zijn, dan moet vastgelegd zijn wie voor de financiële schade opdraait. Naar aanleiding van het rapport is een verbeterplan opgesteld. ,,Concrete actie is het aanpassen van de contracten. Dit is ook de reden van geheimhouding. Het openbaar maken kan leveranciers benadelen en de onderhandelingspositie van Zwolle negatief beïnvloeden."

Werkdruk

Dat Zwolle de nodige krassen heeft opgelopen bij de eerste Ensia-test heeft volgens de gemeente meerdere redenen.

Aan de ene kant komt het door werkdruk en ziekte, aan de andere kant omdat het werk van verschillende afdelingen beter op elkaar afgestemd moet worden. Tevens stelt ze dat Zwolle niet alleen staat. Voorgaande jaren voldeed de gemeente wel aan de normen. De normen zijn met de invoering van Ensia echter strenger geworden.