Zwolle aan zijlijn bij sluiting De Ridderspoor en Het Veldboeket

Het is ijdele hoop dat de gemeente Zwolle de sluiting van de openbare basisscholen De Ridderspoor en Het Veldboeket blokkeert. Oppositiepartij SP wil dat de wethouder ingrijpt bij het voorgenomen besluit van Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ), maar zijn invloed is beperkt.

OOZ is sinds 2013 een stichting, de raad van toezicht is vanaf dat moment het toezichthoudende orgaan. Wanneer dat ernstig tekortschiet in zijn werk, kan de gemeente wél ingrijpen. Maar het sluiten van de twee scholen die ver onder de opheffingsnorm zitten, is een verantwoordelijkheid van OOZ.

Verrast

Desalniettemin stelt onderwijswethouder Jan Brink verrast te zijn. ,,Dat zit 'm niet op de inhoudelijke afweging, we wisten al lange tijd dat de scholen het lastig hadden. Naar het procedurele wil ik wel goed kijken." Brink doelt daarmee onder meer op het moment waarop OOZ ouders vertelde over de scholensluiting, vorige week. Hij wil hierover met de stichting in gesprek, waarbij ook andere aspecten de revue zullen passeren, zoals de spreiding van openbaar onderwijs in de stad.

OOZ-directeur Arie de Wit meldde gisteravond tegenover gemeenteraadsleden dat andere scholen in Zwolle zich geen zorgen hoeven te maken. De Ridderspoor en Het Veldboeket zijn de enige twee die structureel over een langere periode ('tussen de acht en tien jaar') te weinig leerlingen hebben. Volgens OOZ-bestuursvoorzitter Rita Damhof worden in dit soort situaties docenten elders aan het werk gezet of wordt de mogelijkheid van een vervroeg pensioen besproken. ,,We hebben binnen OOZ een werkgelegenheidsgarantie. Er vallen geen gedwongen ontslagen. We zijn groot genoeg en creatief genoeg om tot een oplossing te komen."

Tekorten