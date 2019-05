Zwolle baalt van uitblijven besluit rond afserveren lokale omroep

,,Het loopt niet echt vlotjes’’, erkende wethouder Monique Schuttenbeld maandagavond. Onder aanvoering van PvdA’er Patty Wolthof wilden raadsleden weten waarom het allemaal zolang duurt. Schuttenbeld wijt het vooral aan personele wisselingen en strubbelingen bij het Commissariaat voor de Media. Ondertussen zit Zwolle met de gebakken peren, zo is het breedgedragen gevoel. Want nadat in november de lokale politiek oordeelde dat de omroep onvoldoende uit de verf komt, is ze nog steeds in de lucht met een subsidie van 70.000 euro per jaar.