Zwolle belooft betere handhaving, OM onderzoekt illegale bruiloft

Het dagelijks bestuur van Zwolle gaat toezicht en handhaving beter op orde brengen. Dat werd maandagavond duidelijk in een pittig raadsdebat dat tot diep in de nacht doorging. Aanleiding was de bruiloft in een natuurgebied die daar willens en wetens zonder vergunningen werd gehouden. Loco-burgemeester René de Heer speechte op het feest en kwam maandag met een zeer persoonlijke uitleg die door de gemeenteraad werd gewaardeerd. Duidelijk werd ook dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of het bruidspaar kan worden vervolgd.

Een stel uit Zwolle trad op 29 juni in het huwelijk en zowel de plechtigheid als het feest vonden plaats op een landtong in de Noorderkolk bij het Zwarte Water. Bij de gemeente was in 2018 geïnformeerd of dit mocht, maar die liet toen weten dat dit niet zou worden toegestaan. Toch zette het bruidspaar door en werd wethouder en loco-burgemeester De Heer gevraagd als een van de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand. Tijdens het feest trokken de politie en gemeentelijke boa's ter plaatse, maar zij grepen niet in. Achteraf is gehandhaafd middels een stevig gesprek met het bruidspaar.

De illegale bruiloft zorgde de afgelopen maand voor veel commotie in zowel de Zwolse samenleving als in de politiek. Een stevig raadsdebat, aangevraagd door zes partijen en gesteund door alle acht, heeft de politieke gemoederen maandag weten te bedaren.

Lang en pittig debat

Daar was inclusief een aantal schorsingen wel 5,5 uur voor nodig; het debat werd even voor tweeën afgesloten. In de uren daarvoor stelden alle acht partijen scherpe, kritische vragen aan het college en werd ook over en weer stevig met elkaar gedebatteerd. Insteek waren de rol van De Heer, maar ook de chaotische handhaving en de afdoening met 'een stevig gesprek'.

Chaotische handhaving

Wethouder William Dogger, belast met handhaving, werd het vuur na aan de schenen gelegd over de onduidelijkheid rond de handhaving. Tijdens het feest trok een buitengewoon opsporingsambtenaar van Landschap Overijssel aan de bel bij de politie, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Omdat het om een Natura 2000-gebied gaat, is de provincie formeel verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Omdat op de bewuste zaterdag geen provinciale handhaver beschikbaar was, gingen twee gemeentelijke parkeerwachters samen met de politie een kijkje nemen.

Volledig scherm VVD-fractievoorzitter Thom van Campen aan het woord tijdens het raadsdebat over de Noorderkolk. © Frans Paalman

Zij wisten niet hoe het precies zat met bevoegdheden en de politie constateerde op dat moment geen verstoring van de openbare orde, waardoor niet is ingegrepen en is gekozen voor handhaving achteraf. Ja, erkende Dogger maandag tegenover de raad, het oogt wat onhandig. Hij belooft beterschap en komt snel met een aangepaste visie op toezicht en handhaving. Daarin worden veel punten meegenomen waar de gemeenteraad - al dan niet in de vorm van moties - maandagavond mee kwam. Zo wordt onderzocht hoe de lijntjes tussen verschillende overheden beter kunnen.

Openbaar Ministerie

Op verzoek van de provincie Overijssel buigt het Openbaar Ministerie zich over de illegale bruiloft. De officier van justitie onderzoekt in hoeverre het bruidspaar in kwestie strafrechtelijk kan worden vervolgd. Ondertussen is de provincie zelf nog bezig met het afronden van ecologisch onderzoek. Eventuele schade aan de natuur moet door het bruidspaar worden betaald.

Volledig scherm Wethouders René de Heer (links) en William Dogger hebben zich maandagavond in een stevig en lang raadsdebat verantwoord voor een illegaal trouwfeest in een natuurgebied bij Zwolle. © Frans Paalman

Wethouder De Heer