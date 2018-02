Zwolle beslist maandag over vaarverbod

Volgend weekend schaatsen op Zwolse gracht?

12:33 Het water kabbelt nog lustig in de Zwolse Stadsgracht, maar dat weerhoudt de 'ijsmeesters' van de Zwolsegrachtentocht er niet van om in overleg te gaan over een tweede editie van het winterevenement. Dat wordt voor het laatst (en toen voor het eerst) gehouden in 2012.