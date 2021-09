Zwolle betaalt jeugdhulp ‘IS-kinderen’, omdat moeders daar in gevangenis zitten

Vrouwen die terugkeren van de jihadistische strijd in Syrië komen in de meeste gevallen in de Zwolse gevangenis terecht. De penitentiaire inrichting (PI) beschikt sinds augustus 2020 over een speciale terreurafdeling voor maximaal tien vrouwen, uniek in Nederland. Kinderen van deze vrouwen - driekwart is tijdens het verblijf daar geboren - kampen vaak met ‘ernstige vormen van stress en trauma’, zo blijkt uit onderzoek van Save the Children. En dus krijgen ze allemaal ‘intensieve jeugdhulp’, zo meldt de Zwolse wethouder Michiel van Willigen aan de gemeenteraad.