Zwolle betaalt opnieuw voor herstel kapotgereden kunstwerk De Boog dat verhuist naar andere plek

De duizeling­wek­ken­de cijfers achter vaccinatie­lo­ca­tie IJsselhal­len in Zwolle: ‘Een hectische periode’

25 september De allerlaatste prik is gezet. Vanaf nu kunnen mensen die zich willen laten testen of vaccineren niet meer naar de IJsselhallen in Zwolle. In plaats daarvan kunnen ze naar de Paxtonstraat nummer 17. In totaal werden er een kleine 300.000 prikken gezet in de oude veemarkthallen. De Stentor blikt samen met projectmanager Natasja Smit terug.