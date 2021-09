Zwolle betaalt opnieuw voor herstel kapotgereden kunstwerk: reden om De Boog te verhuizen naar andere plek

Wegrestau­rant stap je binnen zonder QR-code: ‘Als ik dat wist, had ik geen staaf in m’n neus gestoken’

7:22 Het eerste weekend met het brede coronatoegangsbewijs in de horeca kende vele gezichten. Maar er zijn ook plekken waar zo’n bewijs niet nodig is, zoals wegrestaurants. Fijn voor truckers en andere bezoekers: ,,Als ik het had geweten, had ik vanochtend niet zo’n staaf in mijn neus gehad.”