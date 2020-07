Zwolle betreurt ophef over Politiekids die op 1,5 meter wijzen: ‘Actie als positief ervaren’

De gemeente Zwolle blijft achter de inzet van de Politiekids in de binnenstad staan. De Overijsselse PVV stelde donderdagavond felle vragen en op sociale media is veel ophef ontstaan over het inzetten van kinderen om mensen te wijzen op de coronarichtlijnen. ,,Dat er nu zoveel ophef over is, betreuren wij’’, stelt de gemeente in een reactie.

De afgelopen jaren hebben tientallen kinderen in een aantal Zwolse wijken hun diploma van de Politiekids behaald. Het programma van onder andere de politie, Travers Welzijn en scholen is bedoeld om kinderen bij te spijkeren over bepaalde thema's. Daartoe lopen ze ook regelmatig mee met de politie.

Dat gebeurde woensdagmiddag ook. Tien kinderen liepen met agenten en gemeentelijke handhavers door de binnenstad, om bezoekers te wijzen op de coronamaatregelen. ‘Zo hebben de kids het publiek gewezen op de 1,5 meter afstand, de gescheiden looproutes, het eenrichtingsverkeer op de Melkmarkt, het fiets- en fietsparkeerverbod in het centrum’ postte de gemeente donderdag op Facebook.

‘Vergaande reacties’

Onder het bericht staan inmiddels vele honderden reacties vanuit het hele land, met veelal een negatief en bij vlagen grimmig karakter. De gemeente Zwolle stelt in een schriftelijke verklaring ‘verrast te zijn door de vergaande reacties’.

‘De Politiekids zijn woensdagmiddag gezamenlijk met politie en handhaving door de binnenstad gelopen. Hier hebben zij uitleg gekregen over wat de huidige coronarichtlijnen zijn en hoe politie en handhaving hier mee omgaan. In totaal duurde deze actie twee uur’, aldus de verklaring.

Foto's van Facebook verwijderd

Bovendien waren de ervaringen van zowel de kinderen als de binnenstadbezoekers positief, stelt de gemeente. ‘Dat er nu zoveel ophef over is, betreuren wij en was vanzelfsprekend niet beoogd. Omdat we niet willen dat de kinderen op de foto’s verder geconfronteerd worden met de reacties, hebben we besloten om deze van Facebook te verwijderen.’

De PVV-fractie in Provinciale Staten van Overijssel stelde donderdag al kritische vragen over de inzet van de Politiekids voor dit thema. ,,Kinderen zijn niet immuun voor het coronavirus. Het is dan ook totaal onacceptabel dat ze als politiekinderen in Overijssel de frontlinies van de coronacrisis worden ingestuurd. De PVV eist een per direct einde aan de inzet van onze kinderen als handhavers van de coronamaatregelen’', liet Statenlid Joeri Pool weten.

‘Begrip in Zwolle’

De gemeente Zwolle wijst er in haar verklaring op dat de Politiekids ‘al jaren een begrip zijn in Zwolle’: ‘Tientallen kinderen hebben inmiddels hun diploma behaald en meegedaan aan vele grote activiteiten, zoals Koningsdag en het Bevrijdingsfestival. Politiekids heeft als doel om te leren over thema’s zoals teambuilding, gezonde leefstijl en fysieke weerbaarheid. In Zwolle werken we hiervoor samen met Travers en politie. Dit landelijke initiatief krijgt navolging in meerdere steden in Nederland.’