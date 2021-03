Zwolle blijft achter bij energieambities voor 2025: Tolhuislanden en geothermie moeten voor inhaalslag zorgen

‘Barbaar en egoïst’ Awet (29) wil na poging Zwolse vrouw te verkrach­ten liever gevangenis­straf dan gedwongen behande­ling

16 maart Psychiatrisch patiënt Awet Leul M. (29) wil best de gevangenis in voor zijn poging een Zwolse vrouw te verkrachten. Maar een gedwongen behandeling en medicatie wil de zwakbegaafde Eritrese vluchteling niet. De officier van justitie eiste dat, plus dertig maanden gevangenisstraf, dinsdag in de Zwolse rechtbank wel.