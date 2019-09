Zwolle blijft bij verbod voor coffeeshops op bedrijventerrein

Big Mac wordt vanaf september in Zwolle thuisbe­zorgd

12:18 Voor een Big Mac hoef je in Zwolle straks niet meer de deur uit. Deze maand gaat de dienst McDelivery van start. McDonalds gaat in samenwerking met Uber eten aan huis bezorgen. Via de app UberEATS kan men vanuit huis of werk bestellen.