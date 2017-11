Zwolle blijft steun aan Hoog Overijssel weigeren

'Rollen zuiver houden'

Coalitieleider Gerdien Rots (ChristenUnie) wijst net als een meerderheid van de gemeenteraad het voorstel af. ,,Hoog Overijssel doet geweldig goed werk, daar zijn we ontzettend blij mee. Als burger zou ik zeggen: steun het allemaal. Maar volgens mij moeten we de rollen wel zuiver houden. Het college is een democratisch gekozen orgaan, Hoog Overijssel is een burgerinitiatief. Als we elkaar financieel ondersteunen, dan krijgen we belangenverstrengeling. Samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise, is uitstekend.”