Zwolle blijft worstelen met bijstand: ‘Ik schrik hier nog steeds van’

112-sto­ring? Zwolse brandweer houdt 't hoofd koel: ‘Het is hollen of stilstaan’

24 juni Een liftopsluiting. Een ongeval. Een vreemde lucht bij een restaurant. Grote incidenten deden zich vanavond niet voor in de regio Zwolle. Maar zo'n grote 112-storing en daarna het optrommelen van alle hulpverleners is écht uniek, blijkt uit de reactie van brandweerlieden in Zwolle.