Zwolle bloedt na aankoop miserabel museumpand aan Melkmarkt

Bij de aanschaf van het museum dacht de gemeente met twee inspectierapporten in de hand alle risico's in beeld te hebben. Niet dus. Pas op het moment dat er in het oude Drostenhuis gesloopt werd, kwam de daadwerkelijke staat van het museum aan het licht. De situatie is zelfs zo ernstig, dat de felle brand in het Drostenhuis in het najaar van 2017 een geluk bij een ongeluk blijkt. Door de brandschade werd meer gedemonteerd dan gepland, maar daardoor is wel aan het licht gekomen dat complete draagbalken niet meer deugen. Zelfs ingeschakelde specialisten schrokken van de slechte staat van de constructie.