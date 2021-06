Zwolle dokt bijna 9 miljoen euro voor opvolger van de IJsselhallen (en neemt fors verlies grondopbrengst voor lief)

Faillisse­ment Zwolse keukenzaak krijgt nog een staartje voor Sallandse tandarts

6 juni Een Sallandse tandarts die tevens eigenaar was van een keukenspeciaalzaak in Zwolle is door de curator aansprakelijk gesteld voor het faillissement van zijn keukenbedrijf. Volgens de curator is in de aanloop naar het faillissement meer dan 50.000 euro weggesluisd en rammelde de administratie van het bedrijf. Ook werd keukenapparatuur geleverd aan de praktijk waar de tandarts destijds werkte zonder dat daarvoor betaald werd.