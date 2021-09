Zwolle door Natuurmonumenten verkozen tot Beste Thuis voor Insecten: ‘Fantastisch nieuws!’

Zwolse hogeschool Windesheim opent weer de deuren, studenten schouder aan schouder in de les: ‘Je went er heel snel aan’

7 september Het is een gek gezicht: studenten die schouder aan schouder met elkaar in de collegezaal zitten. Toch mag het echt weer. Hogescholen openden vandaag weer de deuren voor fysiek onderwijs, en studenten mochten in de collegebanken zitten zonder afstand te houden. Wel moesten ze mondkapjes op in de wandelgangen. Een verslag van de eerste collegedag bij hogeschool Windesheim in Zwolle.