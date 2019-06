Zwolle duikt op in zeer zeldzame atlas van Blaeu

,,Het is een nationaal monument,’’ zegt Henri Godts, expert Arenberg Auctions opgetogen over de atlas. ,,Het is een toonaangevend werk, met daarin 129 kaarten van de Verenigde Nederlanden en 96 kaarten van de Koninklijke Nederlanden.’’ De kaarten zijn 53 centimeter bij 35 centimeter. Daaronder plattegronden van bijvoorbeeld Amsterdam en Antwerpen, maar ook van Zwolle. Godts: ,,En dat is uniek, het is de allereerste editie van Blaeu waarin een kaart van deze stad werd opgenomen.’’

Zeldzaam

Godts stelt dat het voor heel Nederland een interessant veilingitem is dat op de site van Arenberg Auctions is terug te vinden onder item 662. ,,De Amsterdammer Blaeu, geboren in 1598, gestorven in 1673, was één van de bekendste Nederlanders uit de 17de eeuw, hij staat bekend als één van de meest invloedrijke cartografen en uitgevers die de wereld gekend heeft.’’

Blaeu maakte er volgens Godts zijn levenswerk van om alle steden van de hele wereld te tonen. ,,Hij begon in Nederland, omdat het toen één van de belangrijkste landen was én zijn thuishaven. Zijn atlas werd meer dan 350 jaar geleden al als iets prestigieus beschouwd, vandaag des te meer. Dit soort meesterwerken - die bovendien uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven - vind je nog zelden terug.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Een kaart van Amsterdam zoals het veilinghuis die bij het item op de site heeft geplaatst. © Veilinghuis Arenberg Auctions

Tentoonstelling

Experts die door het veilinghuis zijn geraadpleegd, denken dat er wereldwijd slechts nog 75 exemplaren bewaard zijn gebleven van de atlas en schatten de waarde ervan op een bedrag tussen 35.000 en 45.000 euro. Godts denkt dat het gemakkelijk meer kan worden omdat de atlas in zo'n goede staat bewaard is gebleven. ,,Wereldwijd zijn er zelfs maar twaalf exemplaren van bekend in musea en instellingen. Dat alleen al maakt dit werk historisch.”