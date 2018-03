Narayan de With, een van de mensen achter het nieuwe bestelplatform, zegt dat met de meeste van de ongeveer 40 bezorgrestaurants in Zwolle contact is geweest en dat zij veelal positief reageren.

Volgende week moet tijdens een vergadering blijken hoeveel ondernemers daadwerkelijk overstappen naar Zwolle-Eet.nl. Het is volgens De With de bedoeling het nieuwe lokale platform samen met Zwolse ondernemers uit te bouwen. In eerste instantie mikt Zwolle-Eet.nl op de bezorgrestaurants. In een volgende fase zou ook reserveren bij 'gewone' restaurants mogelijk moeten worden via Zwolle-Eet.nl.

Reclamecampagne

Bij bestellingen die consumenten via Thuisbezorgd.nl doen dragen de aangesloten restaurants 13 procent af aan de internetdienst. Bij Zwolle-Eet.nl is dat 4 procent voor ondernemers die nu instappen. Doen ze dat op een later moment dan is het tarief 5 procent. ,,En dat blijft zo'', belooft De With. De ondernemers kunnen volgens hem rekenen op een uitgebreide reclamecampagne om de nieuwe Zwolse service te introduceren.