Zwolle en Apeldoorn koplopers met nieuwbouwwoningen in regio

Anonieme briefjes in Zwolse flat wijzen naar 'drugsdea­ler'

15:32 De politie in Zwolle onderzoekt of er harddrugs worden gedeald bovenin de flat Elvis Presley in Holtenbroek. Bewoners hebben daar begin deze week melding van gedaan. Aanleiding voor het onderzoek zijn twee geheimzinnige briefjes die korte tijd in de lift en het portiek hingen.