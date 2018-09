Zwolle en Hasselt 'supertrots' op magistrale Anna van der Breggen

videoDe wereldtitel van wielrenster Anna van der Breggen straalt af op haar woonplaats Zwolle. Sportwethouder René de Heer (VVD) is dan ook 'supertrots' op de kersverse wereldkampioen. Ook in haar geboorteplaats Hasselt wordt trots gereageerd. ,,Helaas is ze verhuisd", zegt burgemeester Eddy Bilder.

De Heer: ,,Dit is altijd haar grote wens geweest. Nu doet ze het, en hoe! Perfect georganiseerd, samen met haar team heeft ze iedereen overklast."

Voor burgemeester Bilder van Zwartewaterland kwam de winst in Innsbruck als een verrassing. ,,Als ik beter in de wielersport had gezeten had ik me kunnen voorbereiden. Maar ik was blij verrast. Hier liggen haar roots en ze is onlosmakelijk met onze samenleving verbonden."

Huldiging

Of Van der Breggen na haar gouden race van zaterdag binnenkort een huldiging krijgt in Zwolle, is allerminst zeker. De 28-jarige geboren Hasseltse staat er niet om bekend dol te zijn op dergelijke vieringen. ,,We zullen het met Anna bespreken. Wij willen wel wat doen, maar de sporter staat centraal. Is zij er niet aan toe, dan doen we het later op een gepast moment, zoals bij het SportGala", zegt De Heer.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Wethouder René de Heer. © Gemeente Zwolle

Huldiging

Na het behalen van Olympisch goud in 2016 werd Van der Breggen ook 'thuis' in Hasselt gehuldigd. ,,Ik ben ervan overtuigd dat de wijze waarop ze is gehuldigd in Hasselt nooit meer door haar wordt vergeten", zegt burgemeester Eddy Bilder. Haar wereldtitel gaat volgens Bilder niet onopgemerkt voorbij in de gemeente Zwartewaterland, maar of er ook een nieuwe huldiging komt? ,,We zitten met het formele aspect dat ze nu ingezetene van Zwolle is. Helaas." Komende week had de burgemeester toevallig al een afspraak met Van der Breggen op het programma staan. ,,Dan zal ik haar persoonlijk feliciteren."

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland. © Gemeente Zwartewaterland

Held

Met haar zege in Innsbruck zet ze ook Zwolle opnieuw op de kaart. René de Heer: ,,Maar ik denk niet dat we meteen de wielerhoofdstad van Europa zullen zijn. Dit soort prestaties slaat altijd terug op de sporter zelf, maar de jongens en meisjes die elke dag fietsen hebben wel dit soort helden nodig. En deze held kun je gewoon tegenkomen in je eigen stad!"