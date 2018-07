Zwolle en regio gastheer van grote Europese milieutop

IMPEL

Met 'Brussel' doelt Van Zanten vooral op IMPEL, dat staat voor 'European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law'. Een netwerk van 36 landen, waarbinnen koepelorganisaties en overheden kennis met elkaar delen hoe milieuregels te handhaven en vergunningverlening te versoepelen. ,,Van de Nederlandse milieuwetgeving wordt ongeveer 80 procent voorgeschreven vanuit Brussel. Dat geldt voor andere landen net zo, en iedereen probeert die wetgeving toe te passen zonder dat het knelt. Dat is soms best lastig, dus komen expertteams regelmatig bij elkaar. Nu in Zwolle. Het precieze programma hopen we binnen enkele weken te kunnen presenteren."

'Erfbetreders'

De Omgevingsdienst IJsselland stuurt nu inspecteurs de regio in om de opgestelde milieuregels te handhaven. 'Erfbetreders', noemt Van Zanten ze. ,,Wij gaan bij bedrijven op de koffie om ze te adviseren. Vervolgens gaan we over in controleren, maar als het nodig is ook in corrigeren. Een mening over de wetten en regels hebben we niet, we voeren ze gewoon uit." Dat doen ze in andere landen ook en opsporingstechnieken en methodes die in Griekenland, Noorwegen of Frankrijk gebruikt worden, kunnen maar zo in Kampen, Dalfsen of Staphorst ingevoerd worden. Of andersom, weet Van Zanten. ,,En dat gaat verder dan een drone die over een dijk vliegt. Als voorbeeld: in Overijssel hebben we van die mooie houtwallen. Met satellieten maken we ieder jaar een foto en dan zie je dat ze geleidelijk verdwijnen. Een inspecteur in het veld ziet dat niet. Dit soort gebruik van 'big data' helpt ons om beter toezicht te houden. Dat hoeft niet iedereen zelf uit te vinden, maar kunnen we binnen Europa wellicht samen verder ontwikkelen."