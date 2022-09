Zwolle even culinaire hoofdstad van Europa tijdens Chefs Revolution: ‘Dit doen we niet voor het geld’

Ze hakten de knoop relatief laat door, vertelt het bekende echtpaar van de Librije. De angst voor (heropleving van) corona zit wat dat betreft nog diep. ,,We hebben door corona natuurlijk een tik aan de oren gehad en een evenement als dit is altijd een risico’’, stelt Jonnie over het 3,5 ton kostende culinaire festijn. ,,Maar we doen dit niet voor het geld, dat verdienen we met onze restaurants. We willen mensen enthousiast maken voor ons vak, geven onze vrije dagen hiervoor op’’, vult Thérèse aan.