Zwolle even flipperhoofdstad met open NK

Wereldtoppers in het flipperen strijden in november in Zwolle om het Dutch Pinball Open. In de IJsselhallen staan dan 200 kasten klaar om bespeeld te worden. En het mooie is: ook ú kunt meedingen naar de titel.

Het Dutch Pinball Open wordt georganiseerd door de Nederlandse Flipper Vereniging, met 1500 leden de grootste flippervereniging ter wereld.

Jim Jansen van de flippervereniging, is flipperen niet erg jaren-tachtig?

,,Flipperen is weer helemaal terug, heeft echt een comeback gemaakt. Je ziet ze ook weer verschijnen in cafés en snackbars. Het is grappig. Er zijn met name voor Iphones prachtige flipperapps, dat heeft ertoe geleid dat veel jongeren zijn gaan flipperen. Er zijn weer vijf fabrieken in Amerika die flipperkasten maken. We zien anderzijds dat het financieel weer wat beter gaat en mensen zelf bij de fabriek een nieuwe kast kopen. En daar is echt een grote markt voor. Zo'n kast staat mooi in je mancave. Wat dat kost? Een nieuwe machine kost wel 9000 euro. Maar je hebt ze tweedehands veel goedkoper.’’

Hoe is het Dutch Pinball Open georganiseerd?

,,Iedereen mag in de IJsselhallen langskomen om te spelen op de kasten. Voor de lol, maar iedereen mag zich ook inschrijven voor de wedstrijd. En er is een randprogramma met seminars. Er kunnen ongeveer 350 mensen aan het Dutch Open meedoen. Op zaterdag spelen ze dan op negen verschillende kasten en wordt de score geïndexeerd. Op zondag spelen de 48 beste spelers dan volgens een knock-outsysteem. Je hebt vier ballen per potje en wie de meeste punten haalt wint. En de tilt-functie wordt zo gevoelig afgesteld dat het betere gooi- en smijtwerk met die kast om het balletje de goeie kant op te krijgen zinloos is.

Hoe komen jullie aan al die kasten?

,,We hebben als vereniging een eigen collectie aangelegd van een kastje of honderd. En we hebben veel leden die een kast meenemen naar Zwolle. Dus hebben we er een stuk of 200 staan; van alles wat. Ook zijn er een aantal bijzondere machines te bespelen. Van de klassieker The Addams Family -de bestverkochte flipperkast ooit- tot Jurassic Park: één van de meest recente kasten, met bewegende dinosaurussen!

Ziet het publiek wel iets van het spel met zo'n klein balletje in die kast?

,,Jawel, we hangen camera's aan en boven de kasten. Die beelden worden dan op een groot scherm vertoond. Maar zeker de eerste dag kan je redelijk dicht in de buurt van de spelers komen. Voor Nederland doen onder meer Europees Kampioen Heleen de Haan en voormalig wereldkampioen Albert Nomden mee.

Is er prijzengeld voor de winnaar?

,,Het is een hobby. Maar er komen er spelers uit België, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Amerika. Waarom? Omdat wij de zaakjes in Nederland altijd goed organiseren. Er is ook catering tijdens het toernooi, je kunt goed oefenen. Mensen maken er echt een weekendje weg van. En echt: je weet niet wat je ziet. De toppers trainen uren per dag. Dit is de 27e editie van het Open. Normaal zitten we vooral in Amsterdam of Brabant. Nu dachten we: we gaan het elders doen. In Zwolle. Mooi toch?’’