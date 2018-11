Zwolle gaat regio betrekken bij zoektocht nieuwe burgemeester

Gezicht van de regio

Waarom niet alleen de stad zelf, maar ook de regio wordt betrokken bij het opstellen van een profielschets kan Rots uitleggen: ,,Onze burgemeester heeft een grote rol in de regio. Hij is bijvoorbeeld voorzitter van het economisch samenwerkingsverband Regio Zwolle. Hierin zitten 20 gemeenten, verdeeld over vier provincies. Hij of zij is dus ook het gezicht van de regio.’’

Als de vertrouwenscommissie na maandag is geïnstalleerd, beginnen ze met het maken van een profielschets. ,,Daarin willen we ook de stem van Zwollenaren zelf laten klinken. Hoe we dat gaan doen, daar hebben we het nog niet over gehad. Het is de insteek om mensen uit alle geledingen van de samenleving te bevragen.’’ Die gesprekken gaan plaatsvinden in de maanden december en januari.