Zwolle gaat verpauperd terrein te lijf

Uitwerken

VVD-wethouder De Heer erkent de zorgen van de sociaaldemocraten te delen. ,,Het is een gebied waar we al heel lang mee bezig zijn. We zijn bezig met het uitwerken van de mogelijkheden. Dat het complex is, weten wij ook met zijn allen." Over de ingeslagen weg is hij duidelijk. ,,We richten ons in eerste instantie op het bouwen van woningen. Als dat echt niet wil lukken, zullen we met inspraak van buurtbewoners moeten nadenken over iets anders."