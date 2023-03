Zwolle gebruikt per ongeluk bordjes van vorige verkiezingen: verkeerde kleuren op de stembussen

De gemeente had per ongeluk de bordjes van vier jaar geleden gebruikt. ,,Daar kwamen we gelukkig vrij snel achter, rond kwart voor acht in de ochtend.’’, laat een woordvoerder van de gemeente Zwolle weten. ,,De stembureaus gingen om half acht open. We verwachten dan ook dat het aantal stemmen dat in de verkeerde bus is beland niet heel erg groot zal zijn.’’