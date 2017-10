Zwolle gek op melk uit melktap

videoDe verse melktap op het erf van boer Harold van Vilsteren lijkt een succes te zijn. Hij heeft een primeur, want het is de eerste in Zwolle. ,,De eerste week liep het al storm.”

Zelf is Van Vilsteren gek op melk en hij vindt de melk direct uit de tap het lekkerst. Regelmatig kreeg hij de vraag van mensen of ze ook verse melk bij hem konden kopen. ,,Ik dacht, dan gaan we dat is proberen. Hoe het nu lijkt, voldoet het aan de verwachtingen van mensen.”

Geroerd

Om de melk goed te houden, wordt het geroerd door de automaat. Ook is er een koeling aanwezig. In het begin was zo’n melktap nog wel wat onwennig voor Van Vilsteren. ,,Ik moest even weten hoe zo’n machine nou precies werkt. Je moet er handig in worden.”

De automaat aan het Roodhuizerpad staat er nu anderhalve week en de boer klaagt niet over de belangstelling. ,,Het loopt vrij vlot door. Ik heb ongeveer 20 klanten per dag.” De stroom aan klanten verbaast hem wel. ,,Dit had ik niet verwacht. Er zijn zelfs al klanten die een eigen fles hebben aangeschaft en daar steeds mee terug komen. Die zijn ook heel bewust met het milieu bezig.”

Biomelk

Vanaf 1 november stapt Van Vilsteren over van ‘gangbare melk’ naar biologische melk. ,,Bij gangbare melk mag je nog wel bestrijdingsmiddelen gebruiken, maar de melk is absoluut niet slecht. Ook in die sector wordt er steeds meer gekeken naar duurzaamheid. Hij stapt niet over vanwege onvrede, maar ziet kansen.

,, Met biologische melk ben je nog net iets meer met duurzaamheid bezig. Er is veel vraag naar, dus vandaar ook de keuze.” Er gaat volgens hem wel een hoop tijd zitten in de biologische aanpak. ,,Normaal gesproken kun je met bestrijdingsmiddelen onkruid vernietigen, maar het onkruid zal straks met het handje verwijderd moeten gaan worden. Ook zal ik krachtvoer gaan gebruiken.”