Zwolle goedkoopste terrassenstad van het land, Apeldoorn niet veel duurder

Dat blijkt uit het Terrassenonderzoek 2018 dat is uitgevoerd door horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Apeldoorn is niet veel duurder.

In Zwolle bedraagt de gemiddelde prijs voor een rondje op het terras (2 koffie, 2 fris, 2 bier, en 2 rosé) 21,35 euro. Met name liefhebbers van een glas rosé kunnen het best naar Zwolle, waar de gemiddelde prijs 3,50 euro bedraagt. Zwolle is van de 21 grote steden de goedkoopste.

Apeldoornse terrassen doen qua prijs niet veel onder voor hun Zwolse collega's. In Apeldoorn is de gemiddelde prijs voor een rondje 21,60 euro, slechts 25 cent meer dan in Zwolle.

Amsterdam

Wie een rondje bestelt op een Amsterdams terras is het duurst uit; 25,10 euro. Daarmee is de hoofdstad voor het vierde jaar op rij het duurst. Landelijk steeg de terrasprijs gemiddeld met 2,5 procent tot 22,64 euro dit jaar. Van de duurste steden staat Den Haag op plek twee, gevolgd door ’s-Hertogenbosch en Haarlem. Rotterdam steeg drie plekken en completeert de top vijf. In Zwolle steeg de prijs met 2,2 procent.

De grootste stijgers zijn overigens Leiden en Utrecht, beide steden stegen vijf plekken. In Utrecht stegen de prijzen voor frisdrank en bier met maar liefst 4,7 procent. In Leiden ben je 4,2 procent duurder uit dan vorig jaar.

Fluitje

De prijs van een fluitje is dit jaar harder gestegen dan de inkoopprijs van bier, zo blijkt uit het onderzoek. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen de stijging van de inkoopprijs niet volledig werd doorberekend aan de Nederlandse consument. Het afgelopen jaar steeg de inkoopprijs van bier met circa 2,5 procent. De horecaondernemers daarentegen verhoogden de prijs voor een fluitje met 3,5 procent. Over de afgelopen vijf jaar steeg de inkoopprijs van bier met 20,9 procent terwijl de prijs in de horeca gemiddeld met slechts 12,7 procent werd verhoogd.

Speciaalbier

Speciaalbiertjes zijn de hit van de zomer. De verkoop van lokaal gebrouwen biertjes met een hip etiket blijft in de lift zitten. Ook weizen-, wit- en blond bier zijn populair, evenals radlers en rosé bieren.

De sterkste groei in het biersegment komt echter vanuit een andere hoek: het alcoholvrije bier. De consumptie hiervan steeg afgelopen jaar met 24,7 procent.