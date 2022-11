Zwolle grijpt in bij ‘vaag’ verkeersplein naast snelweg A28: maximale snelheid omlaag

Meile uit Nieuwleu­sen is 80 en staat nog altijd voor de klas in Zwolle: ‘Nog niet rijp voor de geraniums’

Kwiek loopt hij door de gangen van het Meander College in Zwolle. De trap neemt hij met twee treden tegelijk. ,,Anders ga ik me vergissen en struikel ik.’’ Op naar het lokaal waar Meile Haan (80) nog iedere vrijdag doceert. ,,Een vuurtoren met ronddraaiend licht voor op je slaapkamer? Prima, gaan we maken!’’

