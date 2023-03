Zwolle grijpt naast Italiaanse beelden Van der Capellen, maar eert hem toch: ‘Moet gaan leven’

indebuurt.nl Duurste huis dat in Zwolle te koop staat kost dik 1,5 miljoen euro: dit krijg je er allemaal voor

In de gemeente Zwolle staan regelmatig bijzondere huizen te koop. indebuurt Zwolle licht ze regelmatig uit, maar ook Funda stipt er eentje aan. Op hun Instagrampagina roemen ze het duurste stulpje dat momenteel in de Hanzestad te koop staat: een gerenoveerd herenhuis in hartje Zwolle. Kijk je mee?