Zwolle grijpt naast miljoenen van het Rijk voor noodzakelijke aanpassing Zwartewaterallee

Piepjonge sin­ger-songwriter Luc uit Zwolle wint Kunstbende 2022 en krijgt podium op Zwarte Cross

Zo jong en dan nu al de landelijke Kunstbende winnen met een eigen geschreven nummer. Luc Mats uit Zwolle kan het nog niet bevatten. Nog geen dag geleden stond de 15-jarige singer-songwriter, in zijn ogen, kansloos op het podium in de Kromhouthal in Amsterdam. Op deze maandagochtend ziet de wereld er ineens heel anders uit met alle gewonnen prijzen.

27 juni