Zwolle grijpt naast miljoenen van het Rijk waardoor deze noodzakelijke aanpassing moet wachten

De Zwartewaterallee in Zwolle moet op de schop. Aan deze weg, die de wijken Holtenbroek en Aa-landen scheidt van het centrum, komen 1300 nieuwe woningen. Daarmee verandert het gebied ingrijpend. En dat heeft ook gevolgen voor de infrastructuur. Temeer nog eens bijna 300 huizen gebouwd gaan worden in de uiterwaarden van het Zwarte Water. Ook die bewoners zullen via de Zwartewaterallee de wijk verlaten.