Zwolle grijpt net naast klimaatcentrum VN: 'Toch een mooi resultaat'

Ritje wordt motorrijder fataal: 'Ze hebben er alles aan gedaan om hem te redden'

10:00 Ze is nog maar 24 jaar en nu al weduwe. Angelique Holterman uit Kampen raakte zondag haar man kwijt bij het motorongeval op de Blaloweg in Zwolle. Haar Lesley (28) was een fervent motorrijder, ging graag op pad in het weekend. ,,Hij had maar een heel klein streepje zonlicht nodig en dan was-ie al vertrokken,’’ vertelt Angelique.